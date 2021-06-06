Пожарные выезжали тушить квартиру на пятом этаже в центре Саратова

Пожар на улице Серова. Фото из соцсетей
Сегодня утром, 6 июня, на улице Серова в Саратове загорелась квартира.
- Сигнал о пожаре поступил в 08:54. В квартире на последнем этаже пятиэтажки горели вещи, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.
Площадь пожара составила 1 кв. м. Его тушили три расчета огнеборцев. Пострадавших нет.
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