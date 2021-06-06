В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 112 человек. У 36 из них выявлена пневмония.
Больше всего новых случаев COVID-19 в Саратове — 34, Энгельсском районе — 18, Балаковском — 14, Балашовском — восемь.
Таким образом, общее количество заразившихся в Саратовской области — 63 392 человека.
145 человек за сутки выздоровели, а всего — 60 524.
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