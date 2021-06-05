Названы делегаты от Саратовской области на XX съезд партии «Единая Россия»

На сегодняшней конференции саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» были выбраны делегаты на XX съезд партии.

Ими стали секретари первичных отделений партии, депутаты Саратовской облдумы и победители предварительного голосования.

На съезд отправятся: Ольга Трубкина, Александр Стрелюхин, Светлана Королева, Елена Короткова, Татьяна Ерохина, Андрей Воробьев, Ирина Васильева, Денис Шуклин и Светлана Антипина.

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