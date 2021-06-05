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Общество5 июня 2021 11:54

Названы делегаты от Саратовской области на XX съезд партии «Единая Россия»

Кандидатур выбрали на конференции реготделения партии
Дарья Вострикова
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На сегодняшней конференции саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» были выбраны делегаты на XX съезд партии.

Ими стали секретари первичных отделений партии, депутаты Саратовской облдумы и победители предварительного голосования.

На съезд отправятся: Ольга Трубкина, Александр Стрелюхин, Светлана Королева, Елена Короткова, Татьяна Ерохина, Андрей Воробьев, Ирина Васильева, Денис Шуклин и Светлана Антипина.

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