Володин анонсировал открытие школы в бывшем саратовском техникуме

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Председатель ГД Вячеслав Володин в ходе своего визита в Саратов посетил монтажный техникум на Новоузенской улице. Об этом стало известно из телеграм-канала «Володин Саратов».

Федеральный политик предложил отремонтировать это здание, которое пустует уже пять лет для расширения школы №77.

Ранее местные жители жаловались на переполненность образовательного учреждения. Оно рассчитано на 960 человек, но там учится 1338 школьников, в две смены.

На данный момент идет оформление документов на передачу здания в областную собственность. Вячеслав Володин предложил местным властям до 1 июля сделать смету, определить, что необходимо, чтобы провести капитальный ремонт здания с реконструкцией.

- Посмотрим, какие работы необходимо будет провести. Постараемся найти средства и провести работы в этом году. С января после каникул надо запускать школу, чтобы разгрузить все близлежащие образовательные учреждения, - отметил он.

А еще федеральный политик предложил чиновникам провести ревизию городских объектов. Он обозначил, что за счет подобных решений можно решить многие проблемные вопросы. Например, перепрофилировать авиационный техникум под расширение школы №2.

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