Ночью на Шелковичной улице в Саратове загорелся частный дом

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодняшней ночью, с 4 на 5 июня, на перекрестке улиц Пугачева и Шелковичной в Саратове горел частный дом. Об этом сообщили в облспасе.

Прибывшим на место ЧП пожарным мешали подъехать к дому припаркованные автомобили.

О пострадавших не сообщается, обстоятельства уточняются.

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