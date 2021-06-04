Велосипедисты на сутки «прогонят» автомобили с дорог

Саратовские велосипедисты смогут насладиться дорогами без машин Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 4 июня, перекроют четыре участка дорог в Кировском и Ленинском районах Саратова. Ограничения связаны с проведением Всемирного дня велосипедиста.

Речь идет о следующих участках дорог:

Бульвар Героев Отечества – от Панченко до Кузнецова;

улицы Панченко, Еремина и Кузнецова – от южной до северной части Бульвара Героев Отечества;

Ограничения вступят в силу в 8 вечера и продлятся до 8 вечера завтрашнего дня, 5 июня.

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