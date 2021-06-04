Полиция просит помощи у свидетелей смертельного ДТП

Стражи порядка призывают отозваться свидетелей ДТП, произошедшего 16 мая в центре Саратова.

В тот день, около 16:10, возле дома №98 на улице Московская автобус «ЛиАЗ» сбил пешехода. 23 мая мужчина скончался в больнице.

Отдел по расследованию ДТП при региональном ГУ МВД просит очевидцев произошедшего откликнуться по телефонам: 99-49-66, 8-987-361-69-76.

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