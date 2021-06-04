Саратовские рыбаки могут садиться в лодки

В Саратовской области начался процесс снятия ограничений на ловлю рыбы с лодок. Это связано с окончанием нереста.

Как сообщает пресс-служба регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, саратовцы уже могут рыбачить с лодок на реках Хопер, Медведица и всех их притоках.

11 июня ограничения будут сняты с Саратовского водохранилища и всех впадающих в него рек. 26 июня порыбачить можно будет уже и на Большом и Малом Узене со всеми притоками.

Чтобы порыбачить с лодки на Волгоградском водохранилище, придется подождать чуть дольше. Нерестовый запрет там будет действовать до 1 июля.

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