Саратовские рыбаки могут садиться в лодки

В Саратовской области начался процесс снятия ограничений на ловлю рыбы с лодок. Это связано с окончанием нереста.
Как сообщает пресс-служба регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, саратовцы уже могут рыбачить с лодок на реках Хопер, Медведица и всех их притоках.
11 июня ограничения будут сняты с Саратовского водохранилища и всех впадающих в него рек. 26 июня порыбачить можно будет уже и на Большом и Малом Узене со всеми притоками.
Чтобы порыбачить с лодки на Волгоградском водохранилище, придется подождать чуть дольше. Нерестовый запрет там будет действовать до 1 июля.
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