Саратовец ушел с побоями после драки с наркоманом

В отдел полиции Саратова с заявлением после пьянки обратился 32-летний гражданин. Об этом сообщили в городском УМВД.

Мужчина сообщил, что около полуночи поссорился со своим 36-летним знакомым, после чего они подрались.

Злоумышленника задержали, им оказался гражданин, ранее получавший срок за незаконный оборот наркотиков, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

На него завели уголовное дело.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.