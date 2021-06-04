До конца лета в Саратове перекроют улицу Шевченко

Улица Шевченко будет перекрыта

В Саратове вчера, 3 июня, перекрыли улицу Шевченко. Ее откроют 31 августа.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», там будет проводиться реконструкция тепломагистрали. Заменят участок протяженностью около 800 метров с трубопроводом диаметром 300 мм.

Работы по техническому перевооружению теплотрассы пройдут на участке между улицами Рахова и Максима Горького.

В компании отметили, что теплотрасса там была построена в 1989 году. А жители будут получать горячую воду по временной схеме.

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