До конца лета в Саратове перекроют улицу Шевченко

Улица Шевченко будет перекрыта
В Саратове вчера, 3 июня, перекрыли улицу Шевченко. Ее откроют 31 августа.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», там будет проводиться реконструкция тепломагистрали. Заменят участок протяженностью около 800 метров с трубопроводом диаметром 300 мм.
Работы по техническому перевооружению теплотрассы пройдут на участке между улицами Рахова и Максима Горького.
В компании отметили, что теплотрасса там была построена в 1989 году. А жители будут получать горячую воду по временной схеме.
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