Троих балаковцев посадили на 10 лет за смертельное избиение случайного прохожего

В Балакове осудили 22, 24 и 33-летнего местных жителей за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

- Вечером 11 июня 2020 года трое мужчин и две девушки выпивали в квартире на проспекте Героев. Одна из девушек рассказала своему 22-летнему парню, что около подъезда поругалась с неизвестным мужчиной. Молодой человек пошел разобраться с обидчиком, остальные двое — за компанию. На седьмом этаже они встретили постороннего 39-летнего мужчину, шедшего с сожительницей домой, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете Саратовской области.

24-летний злоумышленник решил, что именно этот гражданин поссорился с девушкой. Самый младший кулаком ударил мужчину по лицу, тот упал, и они втроем стали бить лежачего.

Затем 22-летний отвлекся на девушку потерпевшего, пытавшуюся их остановить, и потребовал, чтобы она показала, в какой квартире живет. Ей удалось войти в жилище и запереть за собой дверь, а молодой человек вернулся к приятелям. Вскоре они ушли с места преступления.

Потерпевшего госпитализировали, но он умер спустя три дня от тупой травмы головы с кровоизлиянием и отеком головного мозга.

Суд приговорил троицу злоумышленников к 10 годам колонии строгого режима.

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