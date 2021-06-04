В Саратове девочка ушла из дома, потому что ее не отпустили на речку

Дружинники нашли ребенка. Фото городского УМВД

В Саратове дружинники помогли найти пропавшую 13-летнюю девочку.

- Мама написала заявление о пропаже ребенка в Октябрьском отделе полиции. Накануне дочь попросила разрешения искупаться в реке, ей отказали из-за плохой погоды. По словам матери, вероятно, это и способствовало уходу из дома, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Во время патрулирования набережной Космонавтов схожую по приметам из ориентировки девочку нашли дружинники. С ней провели профилактическую беседу, а на ее мать составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.

В полиции отметили, что сейчас дружинниками трудятся около 250 человек. Они патрулируют улицы, участвуют в акциях и рейдах. Вступить в ряды добровольной народной дружины может любой человек старше 18 лет, не привлекавшийся к уголовной ответственности. Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (917) 305-91-31, 74-71-30.

Фото городского УМВД

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