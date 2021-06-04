Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 июня 2021 12:17

Две девочки-подростка пострадали в ДТП двух ВАЗов в Пугачеве

Одну госпитализировали, другую — отпустили лечиться на дому
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий(0)
ДТП в Пугачеве

ДТП в Пугачеве

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Пугачеве Саратовской области вчера, 3 июня, случилось ДТП с пострадавшими.

- В 17:56 около дома №156 по улице Ермощенко 19-летний водитель ВАЗ-2114 на высокой скорости не справился с управлением. Машину занесло, и она врезалась в ВАЗ-21102, которым управлял 27-летний мужчина, —

В ДТП пострадали две 17-летние девушки-пассажирки одной из машин. Одну госпитализировали, другую — отпустили лечиться на дому.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.