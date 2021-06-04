Две девочки-подростка пострадали в ДТП двух ВАЗов в Пугачеве

ДТП в Пугачеве Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Пугачеве Саратовской области вчера, 3 июня, случилось ДТП с пострадавшими.

- В 17:56 около дома №156 по улице Ермощенко 19-летний водитель ВАЗ-2114 на высокой скорости не справился с управлением. Машину занесло, и она врезалась в ВАЗ-21102, которым управлял 27-летний мужчина, —

В ДТП пострадали две 17-летние девушки-пассажирки одной из машин. Одну госпитализировали, другую — отпустили лечиться на дому.

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