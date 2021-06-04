Пожилой саратовец перевел мошенникам почти 3,5 млн рублей за обнуление кредита

В Саратове обманули 61-летнего мужчину.

- Ему позвонил якобы сотрудник банка и сообщил об утечке данных, из-за которой мошенники взяли на него кредит. Для обнуления нужно взять займ на максимально возможную сумму и перевести его в безопасную ячейку, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Мужчина взял кредит и за восемь операций через банкомат перевел мошенникам 3 млн 413 тыс. рублей. А лишь спустя неделю понял, что его обманули, и пошел в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело за мошенничество и установили, что пожилому саратовцу звонили из Москвы.

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