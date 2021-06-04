Пожилой саратовец перевел мошенникам почти 3,5 млн рублей за обнуление кредита

В Саратове обманули 61-летнего мужчину.
- Ему позвонил якобы сотрудник банка и сообщил об утечке данных, из-за которой мошенники взяли на него кредит. Для обнуления нужно взять займ на максимально возможную сумму и перевести его в безопасную ячейку, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Мужчина взял кредит и за восемь операций через банкомат перевел мошенникам 3 млн 413 тыс. рублей. А лишь спустя неделю понял, что его обманули, и пошел в полицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело за мошенничество и установили, что пожилому саратовцу звонили из Москвы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.