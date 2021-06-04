На Шехурдина Skoda сбила вечером парня

Иномарка сбила парня на пешеходном переходе
Фото: ГИБДД по Саратову
В Ленинском районе Саратова вчера, 3 июня, случилось ДТП.
- В 21:15 на Шехурдина, 39 53-летний водитель Skoda Rapid наехал на 20-летнего парня на пешеходном переходе, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.
Пострадавшего с травмами госпитализировали.
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