На выходных начинается рейд «Пьяный водитель»

В Саратове 4, 5 и 6 июня будут ловить нетрезвых водителей.

- Рейд пройдет в вечернее и ночное время при содействии дружинников «Дорожный патруль». Ведь по статистике, пьяная езда нередко является сопутствующим фактором ДТП с тяжкими последствиями, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Граждан просят сообщать о водителях, которые сели пьяными за руль, по телефону 02 (102 — с мобильного).

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