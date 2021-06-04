Из-за обрыва проводов в Саратове перестали ходить троллейбусы

В Саратове сегодня, 4 июня, из-за обрыва проводов перестали ходить троллейбусы №4 и 15.

Как сообщили в профильной группе в соцсети «ВКонтакте», движение прервалось в 11:35 у остановки «Дворец спорта». В 12:35 движение было восстановлено.

Кроме того, на перекрестке Вавилова и Астраханской в 12:20 перестали ходить трамваи №3, 9, 10 и 11.

«Тройки» от Мирного переулка стоят, а от 6-й Дачной идут с увеличенным интервалом. Трамваи №9 и 10 ходят только до Детского парка, а не до Мирного переулка. «Одиннадцатые» следует лишь до улицы Осипова от 6-го квартала.

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