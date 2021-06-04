Двух приятелей из Саратова осудили совокупно на 39 лет за убийство с особой жестокостью

В Саратове осудили 31-летних приятелей в групповом убийстве с особой жестокостью и умышленное причинение средней тяжести здоровью. Вердикт вынесла коллегия присяжных.

- Ночью 22 марта в квартире на Больничном проезде мужчины по предварительному сговору исполосовали 55-летнего хозяина жилища по бедрам и в шею. И забили ногами и руками по голове и телу — не менее 50 ударов, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Пострадавший умер на месте, а в соседней комнате они увидели 55-летнюю женщину. Один из убийц ударил ее ногой в грудь и голову, а второй канцелярским ножом порезал ногу. У женщины оказалась сломана ключица.

Один из подельников признал свою вину, а второй только сознался в причинении вреда здоровью женщине.

Присяжные решили, что убийцы не заслуживают снисхождения и отправили одного из них на 20 лет колонии особого режима, а второго — на 19 лет колонию строгого режима. Обоим ограничили свободу на два года.

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