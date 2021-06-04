В Саратове сгорели сараи, а в области — частный дом

Пожар на улице Универсальная Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратове и области вчера, 3 июня, случилось два значимых пожара.

- В 17:19 поступил сигнал о возгорании надворных построек на улице Универсальная в Ленинском районе. На место выезжали два расчета. Площадь пожара составила 50 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Сгорели надворные постройки Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В 22:22 случился пожар в селе Кленевка Ивантеевского района. Частный дом сгорел на площади 110 кв. м. Его тушили три расчета. По предварительным данным, огонь занялся из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

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