В двух районах Саратова отключили холодную воду

В Кировском и Октябрьском районах Саратова сегодня, 4 июня, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 19:00 не будет водоснабжения у жителей 2-й Садовой, 55 и Астраханской, 40. УК подала заявку для работ на собственных коммуникациях.

А вот аварии на Цветочной, 1 и Мурманской, 9/13 оставили без воды до 20:00 жителей Завокзального поселка, Луговой улицы, 40/60, 100, 62/70, Мельничной, 19а, 27а, Цветочной, 1, 3, 5, 7, 9, 11.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.