В Саратовской области насмерть разбился водитель Daewoo Matiz

Водитель Daewooo Matiz разбился в Саратовской области Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Федоровском районе Саратовской области вчера, 3 июня, случилось смертельное ДТП.

- В 17:20 на 425-м км трассы Р-208 47-летний водитель Daewoo Matiz, двигаясь со стороны Ершова в сторону Энгельса, опрокинул авто, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Шофер погиб на месте, а 37-летнего пассажира госпитализировали.

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