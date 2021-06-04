В Саратовской области задержали наркокурьеров с 10 кг мефедрона

Кадр из оперативной съемки задержания

В Саратовской области сотрудники УНК ГУ МВД при силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержали мужчину и женщину, пытавшихся сбыть оргомное количество наркотиков.

- Спрятав наркотики в машине, они собирались перевезти их в другие регионы РФ. Автомобиль остановили на трассе Саратов — Вольск. В дверных обшивках нашли 67 свертков с мефедроном общей массой более 10 кг, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Оказалось, что злоумышленники работали на нелегальный интернет-магазин по продаже наркотиков, перевозили их в другие регионы РФ для распространения по закладкам.

На территории Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Самарской, Воронежской, Липецкой, Ростовской областей, а также Краснодарского края и Республики Крым обнаружили и изъяли 77 закладок, где было еще 9 кг мефедрона и 1,7 кг амфетамина.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину с женщиной отправили под стражу.

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