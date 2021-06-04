В Саратове на ночь закроют железнодорожный переезд

В Ленинском районе Саратова сегодня вечером, 4 июня, перекроют железнодорожный переезд на 291-м км перегона Трофимовский-2 — Зоринский (пересечение с Сокурским трактом).

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ПривЖД, переезд закроют в 22:00 из-за ремонтных работ, а откроют в 03:00 5 июня

Объехать перекрытие можно будет по проспекту Строителей, улице Шехурдина и Московскому шоссе.

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