За сутки коронавирусом заразились 111 жителей Саратовской области

В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 111 человек. У 44 из них — пневмония.
Больше всего новых случаев в Саратове — 44, Энгельсском районе — 19, Балаковском — 12, Балашовском — 10.
Всего зарегистрировано 63 166 случаев коронавируса в регионе.
Выздоровели за сутки 134 человека, а всего — 59 975.
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