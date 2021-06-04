За сутки коронавирусом заразились 111 жителей Саратовской области

В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 111 человек. У 44 из них — пневмония.

Больше всего новых случаев в Саратове — 44, Энгельсском районе — 19, Балаковском — 12, Балашовском — 10.

Всего зарегистрировано 63 166 случаев коронавируса в регионе.

Выздоровели за сутки 134 человека, а всего — 59 975.

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