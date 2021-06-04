Полицейские в Саратове разыскивают свидетелей падения пассажирки в автобусе №247А

Полицейские разыскивают очевидцев инцидента 18 января 2021 года в Саратове.
- Около 08:15 в автобусе №247А упала 60-летняя пассажирка. В это время транспорт проезжал около дома №343а по улице Соколовая. Женщине причинен тяжкий вред здоровью, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
Отдел по расследованию ДТП ГСУ просит откликнуться очевидцев и обратиться по телефонам: 99-49-66, 8-987-361-69-76 или по адресу: Саратов, улица Чернышевского, 88, кабинет №807/3.
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