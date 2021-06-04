Балаковец забил бывшего сожителя своей возлюбленной, и тот умер в больнице

В Балакове Саратовской области 38-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку, что привело к его смерти.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, суд отправил злоумышленника в колонию на 9,5 лет.

Было установлено, что днем 5 февраля он вместе с сожительницей пришел к ее бывшему, 60-летнему мужчине, чтобы забрать вещи. Между ними вспыхнула ссора, и гость ударил хозяина квартиры дома на улице Комарова локтем в лицо.

После этого мужчина вышел, забрав пакет с вещами, а женщина еще осталась в квартире. Вскоре он услышал ее крики и кинулся обратно. Там он увидал, что бывший сожитель схватил даму и не отпускает. Драка разгорелась вновь, гость избил хозяина кулаками и ногой по голове, а после этого мужчина с женщиной ушли.

Пострадавшего без сознания обнаружили соседи. Его госпитализировали, но 6 февраля он умер. Обвиняемый признался и раскаялся в содеянном.

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