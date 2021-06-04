Житель Балакова днем затащил девушку в квартиру и надругался

В Балакове Саратовской области вынесен приговор 36-летнему насильнику.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, мужчина признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к 22-летней девушке.

Днем 29 сентября ранее судимый мужчина гулял по городу и увидел девушку, которую уже видел — она работала продавцом в магазине. Они решили провести время вместе в парке и выпить пива. После этого сели на лавочку возле дома на улице Комарова, где проживал злоумышленник.

В какой-то момент друг отлучился, а мужчина предложил девушки зайти к нему в гости. Когда та отказалась, он затащил ее к себе силой, запер дверь и надругался.

Девушку спас второй мужчина, который вернулся, не застал приятелей на лавочке и поднялся в квартиру друга. Оттуда он услышал крики и вызвал полицию.

Суд признал мужчину виновным, несмотря на его возражения. Теперь он проведет в колонии особого режима восемь лет.

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