Житель Балакова признался, что семь раз ударил приятеля ножом, но уверяет, что не хотел убивать

В Балакове Саратовской области 31-летнего мужчину будут судить за покушение на убийство.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, гражданин сознался, что наносил удары ножом человеку, но отрицает, что пытался его убить.

Преступление было совершено в ночь на 15 марта в квартире дома на улице Степная. К 31-летнему мужчине в гости зашли 41-летний приятель и их 28-летняя знакомая. Когда после совместного застолья дама отправилась спать, мужчины остались вдвоем.

Гость пристыдил хозяина за плохое отношение к жене. Тот в ответ кинулся на приятеля с кулаками, а также избил ногами. Затем он схватил нож и семь раз ударил в грудь и спину.

Потерпевшему удалось спастись, выбежав в подъезд. Его госпитализировали, потребовалась операция.

Сейчас дело передано в суд.

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