В Саратовской области Chevrolet столкнулся с грузовиком: пострадали два человека

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Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Марксовском районе Саратовской области сегодня днем, 3 июня, столкнулись Chevrolet Cruze и грузовик Hino.
- Авария случилась в 15:15 на 372-м км трассы Самара — Волгоград. 38-летний водитель легковушки врезался в грузовик, которым управлял 43-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
В ДТП пострадал сам шофер Chevrolet и его 27-летний пассажир. Их госпитализировали.
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