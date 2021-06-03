В Саратове открылась фотовыставка про детей с особенностями «Дети учат любви…»

В историческом парке «Россия — моя история» 1 июня открылась выставка «Дети учат любви…» в рамках проекта ОНФ #ПРО_НЕЕ.

Как сообщили «КП-Саратов» в Общероссийском народном фронте, героями выставки стали 18 семей, воспитывающих детей с особенностями.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Шаров отметил, что это лишь начало, и фотопроект увидят не только жители Саратова, но и других городов нашей области.

Чтобы получились такие невероятно душевные снимки, почти 20 часов команда профессиональных фотографов и стилистов провела в тесном контакте с героями. Фотосессии прошли в рамках месяца распространения информации о проблемах аутизма и в Международный день человека с синдромом Дауна.

- У каждой семьи своя история и свой путь: от страха неизбежного к принятию, надежде и безграничной любви, которой взрослых научили именно дети. Нам важно, чтобы родители, братья и сестры, бабушки и дедушки и сами герои выставки не просто оказались в центре внимания зрителей, а могли рассчитывать на доброжелательное отношение в обществе, — подчеркнула эксперт ОНФ, президент фонда «Добрые взрослые» Татьяна Золотарева.

Депутат Саратовской облдумы Ольга Сынкина отметила организаторов почетной грамотой. На мероприятии также выступила замминистра труда и социальной защиты Наталья Обрежа.

В конце мероприятия каждый участник прикрепил «листочки» к семейному древу с пожеланиями. Гостям вручили пригласительные билеты в мультимедийные залы исторического парка.

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