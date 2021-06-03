Автохам-грубиян припарковался на новом тротуаре в центре города

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Сегодня, 3 июля, горожанка Юлия Ракчеева пожаловалась на автохама, припарковавшегося в центре Саратова.

Юлия выложила фотографии, на которых запечатлен факт нарушения правил парковки владельцем белого Renault Logan с госномером р281му64. Авто оставили на «свежем» тротуаре возле дома №29/39 на улице Рахова.

- На вежливую просьбу не портить тротуар почти послали матом, — пишет девушка.

Обращение в ГИБДД по этому поводу читатели обещали направить.

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