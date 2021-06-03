Саратовские дачники могут торговать на ежедневной ярмарке в центре города

Ярмарка открывается на центральной площади Саратова Фото: Екатерина Семенова

С 1 июня по 31 июля на Театральной площади в Саратове проходят ярмарки. Горожане смогут приобрести там фрукты, ягоды, ранние овощи и зелень, дачники — продать то, что выросло на их участках.

В мэрии корреспонденту «КП-Саратов» рассказали, что для того, чтобы торговать на ярмарке, необходимо получить разрешение. За ним можно обратиться в Управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей, расположенное по адресу Первомайская, 76а. Там потребуется подойти в кабинет №3 с документом, подтверждающим, что предлагаемая к реализации продукция выращена именно на вашем участке. Для дачников подойдет выписка из садовой книжки с печатью председателя СНТ.

Ярмарки работают ежедневно с 8 до 20 часов.

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