В колонии в Саратовской области беременная женщина вышла замуж

В исправительной колонии №5 в Вольске Саратовской области осужденная вышла замуж.

- Стены режимного учреждения и предстоящие полгода разлуки не стали препятствием к созданию семьи для 32-летней осужденной и ее избранника, — сообщили «КП-Саратов» в региональном УФСИН.

В отношениях женщина и ее возлюбленный Сергей уже много лет. Но решиться на бракосочетание они решили только сейчас, пока осужденная находится в колонии.

А в скором времени у молодоженов появится ребенок.

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