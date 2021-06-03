Жителя Энгельса отправили в колонию строгого режима за неуплату алиментов

Суд отправил в колонию строгого режима на три месяца 39-летнего жителя Энгельса.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП по Саратовской области, мужчину обязали выплачивать деньги на содержание дочери. Но он этого не делал и накопил долг в размере 593 тыс. рублей.

При возбуждении уголовного дела учли тот факт, что неплательщик неоднократно привлекался к ответственности за подобные нарушения, но все равно продолжал уклоняться от уплаты.

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