Ранним утром в Аркадаке сгорела иномарка

В Саратовской области сгорела машина
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Сегодня ранним утром, 3 июня, в Аркадаке сгорела иномарка.
- Сигнал о возгорании Hyundai Accent на открытой площадке поступил в 05:21, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.
На место выдвинулся один пожарный расчет. Площадь возгорания составила 5 кв. м.
Также ночью, в 01:34, в поселке Свободный Базарно-Карабулакского района загорелись надворные постройки на площади 30 кв. м. Их тушили два расчета МЧС. Пожар произошел из-за несоблюдения правил эксплуатации электрического оборудования.
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