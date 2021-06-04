Северный ветер усилится в Саратовской области

В Саратовской области сегодня, 4 июня, ожидается сильный ветер, дожди и грозы.

- Погода будет облачной с прояснениями. Количество осадков достигнет 15 мм и более. Ветер северного и северо-восточного направлений будет дуть со скоростью 6–11 м/с, порывами 15–18 м/с. Местами ожидается шквалистое усиление ветра до 23 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.

Температура днем поднимется лишь до +12… +17 градусов, а в Левобережье даже до +22 градусов.

В 2020 году 4 июня также был сильный ветер дожди и грозы.

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