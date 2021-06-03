Завтра в Саратовской области снова будут ливни и грозы

Непогода продлится в Саратовской области и завтра Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Завтра, 4 июня, в Саратовской области снова будут ливни и грозы.

- Ветер усилится до 15–18 м/с, местами ожидается шквалистое усиление ветра до 23 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Тем не менее пожарная опасность сохраняется по 10 июня.

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