На выезде из Балашова произошла смертельная авария Mitsubishi и «КамАЗа»

В ДТП погиб водитель иномарки Фото: Саратовская областная служба спасения

На выезде из Балашова сегодня днем, 3 июня, произошла смертельная авария.

- Около 14:10 столкнулись Mitsubishi Pajero и «КамАЗ». 47-летний водитель иномарки погиб на месте, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

Специалисты Саратовской областной службы спасения с помощью гидравлического инструмента вытащили тело погибшего и передали следователям.

В обстоятельствах ДТП разбираются.

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