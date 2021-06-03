На выезде из Балашова произошла смертельная авария Mitsubishi и «КамАЗа»

В ДТП погиб водитель иномарки
Фото: Саратовская областная служба спасения
На выезде из Балашова сегодня днем, 3 июня, произошла смертельная авария.
- Около 14:10 столкнулись Mitsubishi Pajero и «КамАЗ». 47-летний водитель иномарки погиб на месте, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.
Специалисты Саратовской областной службы спасения с помощью гидравлического инструмента вытащили тело погибшего и передали следователям.
В обстоятельствах ДТП разбираются.
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