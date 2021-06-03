Около правительства в Саратове пассажирский автобус столкнулся с легковушкой

ДТП на Московской/Горького
Сегодня, 3 июня, в центре Саратова на пересечении улиц Московская и Горького столкнулись Datsun Mi-Do и пассажирский автобус №11.
Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, водитель легковушки поворачивал с Московской на Горького, когда ему в правое заднее крыло врезался автобус, ехавший в сторону железнодорожного вокзала. Оба участника аварии двигались на зеленый для себя сигнал светофора.
ДТП на Московской/Горького
В аварии никто не пострадал, машины получили незначительные повреждения. Водители ожидают приезда сотрудников ГИБДД.
На полосе общественного транспорта по Московской наблюдается затруднение движения, водители автобусов и троллейбусов вынуждены объезжать место аварии по встречной полосе.
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