Около правительства в Саратове пассажирский автобус столкнулся с легковушкой

ДТП на Московской/Горького

Сегодня, 3 июня, в центре Саратова на пересечении улиц Московская и Горького столкнулись Datsun Mi-Do и пассажирский автобус №11.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, водитель легковушки поворачивал с Московской на Горького, когда ему в правое заднее крыло врезался автобус, ехавший в сторону железнодорожного вокзала. Оба участника аварии двигались на зеленый для себя сигнал светофора.

ДТП на Московской/Горького

В аварии никто не пострадал, машины получили незначительные повреждения. Водители ожидают приезда сотрудников ГИБДД.

На полосе общественного транспорта по Московской наблюдается затруднение движения, водители автобусов и троллейбусов вынуждены объезжать место аварии по встречной полосе.

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