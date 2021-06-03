Отключения горячей воды в Саратове не будут длиться больше семи дней

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и гендиректор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер

В Саратове отключения горячей воды на время замены тепловых коммуникаций не будут превышать семи дней.

Об этом губернатору области Валерию Радаеву сообщил гендиректор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер на площадке Петербургского международного экономического форума.

На встрече обсуждали развитие инфраструктуры теплоснабжения, итоги отопсезона, работа с саратовскими абонентами.

В этом году в планах обновить 67 км теплосетей в регионе, из них 31 км — в Саратове. В целом за три года замена старых труб выросла в полтора раза.

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