«Фамильные колбасы» могут перейти к бизнесменам с Северного Кавказа

Компания ООО «Саратовский МПК «Ресурс», зарегистрированная в марте 2021 года и относящаяся к ставропольской группе агропредприятий «Ресурс», планирует приобрести три компании в Зоринском районе. В том числе планируется смена собственника и у «Фамильных колбас».

«Ресурс» подала в ФАС России уведомление о покупке следующих компаний: ООО «Регионэкопродукт-Поволжье» (именно ей принадлежат «Фамильные колбасы»), ООО «Росби» («основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом», уточняется в сообщении ФАС) и ООО «Сервис-транс» («перевозка грузов специализированным автотранспортными средствами»).

На сегодняшний день «Саратовскому МПК «Ресурс» принадлежит «Михайловская птицефабрика».

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