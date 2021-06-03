В Саратове пьяный мужчина «вывел из строя» полицейского дверью машины

В Октябрьском районе Саратова будут судить 28-летнего местного жителя за применением насилия к полицейскому при исполнении.

- Следствие считает, что вечером 29 апреля пьяный ранее судимый мужчина возвращался домой по улице Большая Садовая. Своим поведением он привлек внимание полицейских, те предложили пройти ему в служебную машину для составления административного протокола. В ответ на это он попытался ударить одного из правоохранителей кулаком по лицу. Мужчину посадили в УАЗик, когда полицейский начал закрывать дверь, злоумышленник лег и силой толкнул ногами дверь. Она распахнулась, ударила сотрудника ППС по голове, он потерял сознание, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Не теряя времени рецидивист попытался бежать, но его быстро поймал напарник пострадавшего.

У полицейского оказалась закрытая черепно-мозговая травма, в больнице ему помогли. А уголовное дело направлено в суд.

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