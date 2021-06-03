В Саратове нашли инвестора для создания технопарка

Подписано трехстороннее соглашение

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, «Росэлектроника» и «ЭР Телеком Холдинг» сегодня, 3 июня, на ПМЭФ подписали трехстороннее соглашение о цифровизации инфраструктуры.

Глава региона отметил важность проекта, который станет новой ступенью в цифровом развитии и формировании единой региональной цифровой платформы. Он напомнил, что инициатива проекта принадлежит спикеру ГД Вячеславу Володину. А у Саратовской области большой кадровый, научный и образовательный потенциал, который будет задействован в реализации проекта.

По словам гендиректора «Объединенной приборостроительной корпорации» Сергея Сахненко, новый технопарк станет ключевым элементом промышленной инфраструктуры региона, будет способствовать разработке и освоению производства конкурентоспособной продукции, расширению технологической кооперации. Он будет создан на территории ОЭЗ «Алмаз», куда входят несколько предприятий «Росэлектроники» — НПП «Алмаз», НПП «Контакт» и ЦНИИИА. Инвестором выступает ЭР Телеком Холдинг.

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