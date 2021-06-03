Прокуратура будет продолжать попытки заставить мэрию Саратова переписать все зеленые насаждения в городе

Виктор Ростов Фото: Александр Уриевский

Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура планирует обратиться в вышестоящие судебные инстанции, чтобы обязать администрацию Саратова провести инвентаризацию зеленых насаждений в городе. Об этом на круглом столе в пресс-центре «КП-Саратов» 3 июня заявил Саратовский межрайонный природоохранный прокурор Виктор Ростов.

Ранее Волжский районный иск об инвентаризации удовлетворил. А затем чиновники администрации в областном суде добились отмены первого решения.

Виктор Ростов напомнил, что последняя инвентаризация зеленых насаждений в Саратове проходила еще во времена СССР.

Также прокурор рассказал, что нарушения экологических норм выявляются практически ежедневно: проблемы с ТКО, несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм при установке контейнерных площадок, есть также вопросы по водоснабжению, водоотведению, использованию природных недр, качеству воздуха. Нет ответственных за бесхозные суда — сейчас в водоемах области лежат 43 затонувших корабля, но у властей нет на их подъем денег.

В ближайшее время снова пройдет очередной рейд по нескольким районам с приемом граждан. В прокуратуру с начала года уже поступило более 100 обращений о нарушении в сфере экологии.

- Но пока мы сами не начнем выбрасывать мусор куда положено, ничего не изменится, — призвал Ростов граждан начинать с себя.

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