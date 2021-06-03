Жители Саратова оказались не готовы к раздельному сбору мусора

Министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 3 июня, на конференции в пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов» министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин рассказал о раздельном сборе мусора в Саратовской области.

- В Ленинском районе Саратова в прошлом году установили баки для сбора мокрого мусора, отходов, которые подлежат раздельному сбору мусора, и баки для пластика. Но эксперимент показал, что жители не готовы к разделу на фракции, — отметил министр.

Однако, по его словам, в этом году министерство заявилось на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Их будут устанавливать в Саратове, Балакове, Вольске и Энгельсе.

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