В Саратовской области планируют восстановить 1150 га лесов в 2021 году

Константин Доронин и Виктор Ростов Фото: Александр Уриевский

С начала года в Саратовской области высажено 45 тыс. деревьев — березы, тополи, липы, сосны и другие, а всего весной — более 3 млн сеянцев. Об этом 3 июня на пресс-конференции в «КП-Саратов» на тему экологического оздоровления Саратовской области рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин.

В рамках нацпроекта «Экология» Саратовская область участвует более чем в 50 экологических мероприятиях.

На реализацию нацпроекта с 2019 по 2021 годы выделено 880 млн рублей.

Мероприятия направлены на улучшение экологической ситуации, создание благоприятной среды.

В их числе проекты «Зелёная весна», «Вода России», «День посадки», «Живи лес», «Сад памяти» — которая организована волонтёрами победы. В мероприятиях приняли участие же более 6 тыс. жителей.

В планах на год — восстановление лесов в Саратовской области на площади 1150 гектаров.

Также Доронин напомнил, что более 300 человек 22 мая очистили берег Волги на пляже Городские пески.

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