В двух саратовских поселках до вечера отключили воду

В двух саратовских поселках сегодня, 3 июня, отключили холодную воду.

- Ориентировочно до 20:00 ограничено водоснабжение жителей поселков Латухино и Бартоломеевка, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Причиной отключения стали работы на водопроводных коммуникациях.

Также воду до восьми вечера отключили около Стрелки в Кировском районе. Краны стали сухими у жителей Волгоградской, 2–8, Украинской, 1 и 2-го Украинского проездов, проспекта 50 лет Октября, 1–9, Тракторной, 43, 45, Дачной. Причиной ООО «КВС» также называет работы на водопроводе.

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