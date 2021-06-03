В Энгельсском районе малыш пострадал в ДТП «Калины» и «Приоры»

ДТП в Энгельсском районе
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Энгельсском районе Саратовской области вчера вечером, 2 июня, случилось ДТП с пострадавшими.
- Столкнулись «Лада Калина» и «Лада Приора». Авария произошла в 20:05 на 8-м км автоподъезда к городу Энгельс от трассы Сызрань — Саратов — Волгоград — Пристанное — Ершов — Озинки — граница Казахстана, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.
В ДТП пострадали четырехлетний пассажир «Калины», 45-летний водитель «Приоры» и его 41-летняя пассажирка. Всех госпитализировали.
В ДТП пострадал четырехлетний малыш
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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