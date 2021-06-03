Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 июня 2021 9:35

В Энгельсском районе малыш пострадал в ДТП «Калины» и «Приоры»

Авария случилась на 8-м км автоподъезда к Энгельсу от трассы
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий(0)
ДТП в Энгельсском районе

ДТП в Энгельсском районе

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Энгельсском районе Саратовской области вчера вечером, 2 июня, случилось ДТП с пострадавшими.

- Столкнулись «Лада Калина» и «Лада Приора». Авария произошла в 20:05 на 8-м км автоподъезда к городу Энгельс от трассы Сызрань — Саратов — Волгоград — Пристанное — Ершов — Озинки — граница Казахстана, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

В ДТП пострадали четырехлетний пассажир «Калины», 45-летний водитель «Приоры» и его 41-летняя пассажирка. Всех госпитализировали.

В ДТП пострадал четырехлетний малыш

В ДТП пострадал четырехлетний малыш

Фото: ГИБДД по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.