В Тюрьме в Балашове заключенный обварил кипятком работника пищеблока

В Балашове будут судить 35-летнего мужчину, ранее уже имевшего проблемы с законом.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в применении насилия к сотруднику УФСИН.
По версии следствия, утром 7 апреля в Тюрьме в Балашове проходила проверка заключенных. Один из них грубо обругал инспектора, который попытался войти в камеру, и ударил его кулаком в плечо.
7 мая он же выплеснул кружку кипятка в лицо работнику пищеблока и нецензурно его обругал. У пострадавшего впоследствии диагностирован ожог.
Свою вину мужчина не признал, дело передано в суд.
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