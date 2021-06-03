В Тюрьме в Балашове заключенный обварил кипятком работника пищеблока

В Балашове будут судить 35-летнего мужчину, ранее уже имевшего проблемы с законом.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в применении насилия к сотруднику УФСИН.

По версии следствия, утром 7 апреля в Тюрьме в Балашове проходила проверка заключенных. Один из них грубо обругал инспектора, который попытался войти в камеру, и ударил его кулаком в плечо.

7 мая он же выплеснул кружку кипятка в лицо работнику пищеблока и нецензурно его обругал. У пострадавшего впоследствии диагностирован ожог.

Свою вину мужчина не признал, дело передано в суд.

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