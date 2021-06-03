Саратовские медики спасли мужчину с раздробленным черепом

Преступление произошло на рабочем месте Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовском районе следователи СК передали в суд уголовное дело о покушении на убийство.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, обвиняемый — 28-летний местный житель.

По версии СК, вечером 26 ноября на рабочем месте в механико-сборочном цехе двое сотрудников поссорились из-за того, что один из них упрекал второго в медлительности. В ответ 28-летний мужчина начал избивать обидчика двухметровой металлической распоркой с выступами по краям.

Он ударил потерпевшего по лицу, а когда тот упал — начал бить по голове и телу. Один раз мужчина промахнулся, а потом раненого спасли другие рабочие, которые оттащили нападавшего.

Мужчина был госпитализирован в открытой черепно-мозговой травмой, вдавленным переломом лобной и теменной кости, разрывом мозговой оболочки. Его экстренно прооперировали и спасли.

Свою вину нападавший не признал

Мужчину били по голове металлической распоркой Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.